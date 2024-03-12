Дагестан делится с Оманом сельскохозяйственным опытом

Дагестан показал делегации из Омана предприятия, связанные с сельским хозяйством. Гости прибыли в республику 23 сентября в рамках бизнес-миссии.

Дагестан продемонстрировал делегации из Омана достижения в сельском хозяйстве, пишет пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

Гости ознакомились с выращиванием томатов в тепличном комплексе "ЮгАгроХолдинг", а также проявили интерес к методике и технологиям их выращивания.

Делегация посетила предприятие по производству теплиц "Нива Гринхаузис". В ходе экскурсии представителям рассказали об экспорте в Узбекистан, Абхазию и другие страны.

Стороны поговорили о возможных поставках теплиц в Оман. Как отметил глава Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев, данный вопрос поднимался еще в 2023 году.

Напомним, что делегация из Омана прибыла в Дагестан с реверсной бизнес-миссией 23 сентября. Гости пробудут в республике до 27 числа.