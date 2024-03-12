Вестник Кавказа

Дагестан делится с Оманом сельскохозяйственным опытом

Дагестан делится с Оманом сельскохозяйственным опытом
© Фото: пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана
Дагестан показал делегации из Омана предприятия, связанные с сельским хозяйством. Гости прибыли в республику 23 сентября в рамках бизнес-миссии.

Дагестан продемонстрировал делегации из Омана достижения в сельском хозяйстве, пишет пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

Гости ознакомились с выращиванием томатов в тепличном комплексе "ЮгАгроХолдинг", а также проявили интерес к методике и технологиям их выращивания.

Делегация посетила предприятие по производству теплиц "Нива Гринхаузис". В ходе экскурсии представителям рассказали об экспорте в Узбекистан, Абхазию и другие страны.

Стороны поговорили о возможных поставках теплиц в Оман. Как отметил глава Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев, данный вопрос поднимался еще в 2023 году.

Напомним, что делегация из Омана прибыла в Дагестан с реверсной бизнес-миссией 23 сентября. Гости пробудут в республике до 27 числа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Саудовская Аравия может стать безвизовой для россиян в 2025 году

Саудовская Аравия может стать безвизовой для россиян в 2025 году

Названа причина отмены рейсов из Москвы в Оман

Названа причина отмены рейсов из Москвы в Оман

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России

Оман отменяет рейсы в Москву до конца октября

Оман отменяет рейсы в Москву до конца октября

Россия готовит безвизовый режим еще с шестью странами

Россия готовит безвизовый режим еще с шестью странами

Оман ждет увеличения турпотока из России на 300% в этом году

Оман ждет увеличения турпотока из России на 300% в этом году

Россия обеспечит Оман зерном

Россия обеспечит Оман зерном

В Турции и Омане может начать работать Wildberries

В Турции и Омане может начать работать Wildberries

Россия стала модной среди туристов с Персидского залива

Россия стала модной среди туристов с Персидского залива

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы