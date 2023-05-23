Что посмотреть в Омане

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Граждане России могут приезжать в Оман с туристическими целями без визы на срок до 14 дней. При этом нужно выбирать одежду, закрывающую большую часть тела, а расплачиваться лучше наличными. Оман – страна с девственной природой и современной инфраструктурой.

Султанат считается одной из самых доступных для туризма стран мира, благодаря очень низкому уровню преступности и сказочной истории. Оман и Йемен называют местом правления царицы Савской, которая была необыкновенно красива и невероятно мудра. О ней говорится в священных книгах разных религий, о ней ходит множество легенд. Все знают, как царица узнала о мудрости царя Соломона и пришла испытать его загадками с караваном несметных богатств. Царь также одарил царицу Савскую, дав ей всё, что она просила. После ее визита на земли Соломона пришло процветание. Эти же земли считают родиной Синдбада-морехода, откуда он отправлялся в свои путешествия.

Природа и климат Омана

Султан Омана уделяет большое внимание охране окружающей среды, понимая каким богатством наделила его подданных природа. Здесь есть пляжи и саванны, водопады и горы, пустыни и оазисы. Климат страны достаточно жаркий и засушливый, а солнечные дни практически круглый год. Для отдыха Оман комфортнее всего посещать зимой, так как температура здесь становится не такой жаркой.

Куда отправиться в Омане

Большая мечеть Султана Кабуса

Большая мечеть Султана Кабуса, расположенная в Маскате, - единственная мечеть в Омане, которую могут посетить туристы вне зависимости от своего вероисповедания. Она была построена сравнительно недавно, работы шли несколько лет, а открытие состоялось в 2001 году. Мечеть Султана Кабуса считается третьей мечетью по величине в мире. Площадь здания - более 400 тысяч квадратных метров, а общее число посетителей может достигать примерно 20 тысяч человек. Мечеть построена из индийского песчаника, внутри декорирована мрамором, керамикой, цветными стеклами.

Главная люстра здания также поражает своими масштабами и роскошью – ее размер достигает 14 метров, вес 8 тонн, а сама она украшена кристаллами Swarovski. Над созданием ковра для молитвы 600 женщин работали четыре года. Вес ковра, который покрывает почти весь пол зала для молитвы, - 21 тонна. Расстилали его несколько месяцев.

Форт Аль-Джалали

Величественный форт Аль-Джалали закрыт для посещения, но он прекрасен и снаружи. Форт построили в конце XVI века португальцы, когда пришли на эти земли. После смены власти крепость была перестроена. Одно время в здании форта располагалась тюрьма, однако султан Кабус распорядился начать работы по восстановлению и реконструкции крепости. Впоследствии ее превратили в музей, посвященный истории и культуре Омана.

Королевский Дворец Аль-Алам

Этот дворец - не единственная резиденция султана Омана, однако это здание заслуживает внимания. История этой резиденции насчитывает около 200 лет. Это настоящий символ султаната, даже его название в переводе означает «флаг». Нынешний облик здание получило в 1972 году. Оно используется лишь для приема высокопоставленных гостей, и султан там не живет. Несмотря на это, посетителей во дворец не пускают. Зато можно осмотреть площадку перед дворцом, фасад которого украшают несколько плавных колонн, которые расширяются наверху.

Рамлат-эль-Вахиба

Пустыня славится разнообразием своей флоры и фауны, чем вызывает большой интерес у ученых. В этих краях в основном живут бедуины. Туристы же приезжают для того, чтобы отправиться в сафари на джипах. Высота местных дюн с девятиэтажный дом, поэтому такая поездка может подарить незабываемые эмоции. Также в Рамлат-эль-Вахиба можно отправиться на прогулку на верблюдах или же прокатиться на досках для сэндбординга. Здесь же можно посетить и оазис Вади Бани Халид с его изумрудно-зелеными водами и раскидистыми пальмами.