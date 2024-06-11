Вестник Кавказа

Названа причина отмены рейсов из Москвы в Оман

Аэропорт
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Оманский перевозчик с 1 июля отменил рейсы в Москву. Возобновление полетов запланировано на конец октября. Причиной отмены стала низкая загрузка, рассказал посол.

Прямые рейсы между Москвой и Маскатом перевозчика Oman Air отменены до конца октября из-за низкой востребованности в летнее время, объяснил посол РФ в Омане Илья Моргунов.

"Отменили до октября, ожидают новый турпоток просто. Сейчас очень слабая загрузка. Народу мало летает. В Омане жара жуткая, там отдыхать сейчас трудно. Местные тоже разъезжаются"

– Моргунов

Перевозчик временно отказался от рейсов в Россию из соображений экономической выгоды, следует из слов российского посла, передает РИА Новости.

Напомним, об отмене рейсов стало известно незадолго до 1 июля - дня отмены. Компания вернула туристам деньги за ранее приобретенные на лето авиабилеты и анонсировала возвращение рейса Маскат-Москва-Маскат 26 октября.

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