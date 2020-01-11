Чего нельзя делать в Милане, Венеции, Сингапуре, Абу-Даби и других городах и странах

Как известно, законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Но так бывает не всегда. Расскажем о 10 самых странных законах, регулирующих некоторые аспекты жизни в разных странах мира.

1. В Милане (Италия) запрещено не улыбаться

Среди многих старых законов, которые по каким-то причинам до сих пор не отменены, есть "счастливый закон", который действует и сегодня в Милане. Если быть особо точным, то на самом деле это не закон, а местное постановление времен австро-венгерской эпохи, которое требует от каждого жителя Милана улыбаться.

2. В Шотландии нельзя уничтожать деньги

Речь идет о двух отдельных правилах, за нарушение которых следует наказание. Статья 12 Закона о чеканке монет, принятого в 1928 году, гласит, что любое лицо, которое "печатает, штампует или каким-либо аналогичным способом наносит на любую банкноту любое слово, буквы или цифры" подлежит наказанию в виде штрафа. Второй закон еще более конкретен — он просто запрещает уничтожение денег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. В Великобритании нельзя выбрасывать лосося

Закон, первоначально принятый парламентом Великобритании в 1986 году, излагает набор очень подробных правил ловли лосося, квалифицируя нарушение в том случае, если человек выбрасывает пойманную им рыбу. Первоначально он закон назывался "Закон о лососе", но туда были внесены поправки, запрещающие любое браконьерство на все виды рыб.

4. В Сингапуре нельзя жевать жвачку

Сингапур — одна из самых развитых стран в мире, поэтому может показаться странным, что он объявил войну жевательной резинке. Тем не менее с 1995 года, когда Сингапур принял так "Правило против жевательной резинки", ее ввоз в эту страну запрещен.

5. Гражданам Монако нельзя играть в азартные игры

Корни традиции азартных игр в Монако восходят к тому времени, когда страна переживала сложную экономическую ситуацию. Стремясь стимулировать экономику, власти решили облегчить выход игровой индустрии на рынок. Однако сами граждане Монако не могут ощутить атмосферу казино. Согласно Закону об азартных играх, гражданам страны запрещено играть в казино где-либо на территории княжества. Тот же запрет распространяется и на сотрудников казино.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

6. В Ошаве (Канада) нельзя лазать по деревьям

В канадском городе Ошава действует очень строгое законодательство по защите деревьев. Закон, принятый в 2008 году, прямо запрещает любое вмешательство действие в отношении любого дерева, находящегося на муниципальной территории.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

7. В Венеции (Италия) запрещено кормить голубей

Хотя в большинстве современных городов все привыкли к присутствию голубей, муниципалитет Венеции ввел строгие правила в отношении этих птиц. В этом итальянском городе запрещено кормить голубей и чаек. Штраф — от 25 до 500 евро.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

8. В Абу-Даби (ОАЭ) нельзя не мыть машину

Власти столицы ОАЭ обеспокоены всем, что может испортить имидж города. Поэтому водители обязаны регулярно очищать свои автомобили от пыли и грязи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

9. В Румынии нельзя игнорировать диких животных на своей территории

Если на вашей земле появится дикое животное, то вы в ответе за него, как за домашнее. Согласно румынскому законодательству, голуби, кролики, рыбы и другие животные, попавшие на территории, принадлежащие кому-либо, становятся собственностью владельца земли до тех пор, пока они остаются там добровольно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10. В Дании нельзя носить маски

В 2000 году Дания внесла поправки в свой Уголовный кодекс, чтобы обеспечить идентификацию каждого человека, находящегося в общественном месте. Закон гласит, что любой человек, участвующий в собраниях или разбирательствах, проходящих в общественных местах, не имеет право находиться там с закрытым маской или платком лицом.