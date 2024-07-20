Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Прямое авиасообщение появилось между столицами Грузии и Англии. Из Лондона самолеты авиакомпании British Airways будут отправляться 4 раза в неделю.

Между Лондоном и Тбилиси появится прямое авиасообщение с марта следующего года. Перевозчиком выступит British Airways, рассказали в Объединении аэропортов Грузии.

Договор о прямых рейсах подписали в столице Великобритании гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и директор по стратегическому планированию авиакомпании Нил Черноф.

"Я рад, что нам удалось вернуть британский флагман на авиарынок Грузии и связать Лондон и Тбилиси прямым рейсом, что очень важно в отношениях между двумя странами"

- Ираклий Каркашадзе

Помимо партнерства с британскими авиалиниями, он отметил важность плотного сотрудничества с American Airlines, которые позволяют летать с пересадками через английскую столицу в США.

Самолеты будут отправляться из аэропорта Хитроу 4 раза в неделю. Авиабилеты уже доступны для покупки.

Расстояние между Лондоном и Тбилиси составляет 3,5 тыс км по воздуху. Полет между городами займет почти 7 часов.