Вестник Кавказа

СМИ: ЕС готовится к отмене безвиза с Грузией

СМИ: ЕС готовится к отмене безвиза с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия может лишиться безвизового режима со странами Евросоюза из-за нарушений принципов организации. Такая информация поступает от грузинских СМИ.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией может быть временно приостановлен. Этот вопрос практически согласован в организации, пишут грузинские СМИ.

Они указывают, что министерства иностранных дел стран-членов уже обсудили и согласовали вопрос визовой либерализации с Грузией. Итоговое решение будет принято после окончания выборов в грузинский парламент, которые пройдут 26 октября. Если республика продолжит наступать на принципы Европейского союза и демократию, то вопрос будет решен однозначно.

В СМИ добавляют, что для отмены визового режима не нужно согласие всех стран-участниц союза.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже прокомментировал эту информацию.

"Они хотят предоставить людям информацию о том, что, если к власти не вернется кровавый режим "Единого нацдвижения", то будет наказано общество. Это попытка дешевого шантажа, который ничего не стоит. Грузинское общество четко ответит на этот шантаж 26 октября"

- Ираклий Кобахидзе

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