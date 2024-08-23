Евроинтеграция Грузии приостановлена - ЕС

Процесс вступления Грузии в Евросоюз отложен. Организация также просит страну прекратить отдаляться от ценностей объединения.
Евросоюз опубликовал заявление, в котором указано о фактической приостановке интеграции Грузии в объединение. Его распространило представительство ЕС в республике.
"Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции"
- ЕС
Объединение также осудило страну за законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ (запрещенная в России организация), который принял парламент республики во втором чтении.