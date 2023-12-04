7 древнейших  достопримечательностей мира, которые стоит увидеть

Все знают про такие древние достопримечательности как Великая Китайская стена, Пирамиды Гизы или Стоунхендж. А в этой статье мы рассмотрим места, которые менее популярны у туристов, но они заслуживают не меньшего внимания. Их возраст - от 200 года до нашей эры до 3,6 миллиардов лет.

Сигирия, Шри-Ланка. 300 год до н.э.

Местные называют ее еще одним чудом света. Сигирия - древний дворцово-крепостной комплекс, расположенный на высоте почти 400 метров над уровнем моря. С III века до н.э. на этом плато находился монастырь. В V веке до н. э. король Кашьяпа построил на "Львиной скале" царскую резиденцию, но спустя некоторое время это место снова было превращено в монастырь, пока не было заброшено в XIV веке.

Гераклион, Египет. 1200 год до н.э.

Гераклион - древний египетский торговый порт появился приблизительно в XII веке до нашей эры и был главным портом Древнего Египта. Правда, этот город полностью ушел под воду в результате разрыхления почвы после множества стихийных бедствий. На месте Гераклиона ученые обнаружили самое большое количество древних судов из тех, что были когда-либо найдены.

Варанаси, Индия. 1700 год до н.э.

Индию считают одной из "колыбелей человечества", поэтому ее древние города не могли не оказаться в этом списке. Одно из таких мест Варанаси – город, имеющий огромное культурное и духовное значение. В Варанаси приезжают паломники, чтобы совершить омовение в водах реки Ганг. Также на берегу Ганга проводят и кремацию. Считается, что совершение этого обряда в Варанаси может освободить умершего от перерождения в другую жизнь. Согласно легенде, Варанаси основал сам бог Шива, благодаря чему это место входит в список самых важных мест паломничества. Считается, что город появился в XVII веке до нашей эры, однако есть данные, что на этих землях проживали уже в период 11 000 лет до нашей эры.

Шуш, Иран. 4500 год до н.э.

Город Шуш (Сузы) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место находится в западной части Ирана. Этот город стал свидетелем Эламского и Парфянского царства, а также Персидской империи. Город также упоминается в Библии. Считается, что здесь находится гробница пророка Даниила.

Гёбекли-Тепе, Турция. 11000 год до н.э.

Гёбекли-Тепе – один из самых древних религиозных объектов в мире. Ученые узнали об это месте в 1960-х, но лишь к концу XX века стала понятна значимость этой исторической находки. Гёбекли-Тепе поменял понимание всей мировой истории, поскольку ранее считалось, что люди начали строительство городов 10 тысяч лет назад. Однако возраст этого строения опровергает этот факт. Это сооружение появилось более чем на 6000 лет раньше письменности, Шумера и Стоунхенджа.

Озеро Байкал, Россия. 25 миллионов лет назад

Одним из природных объектов, по которым можно узнать, как выглядел мир 25 миллионов лет назад. Это не только самое старое озеро в мире, но и самое глубокое и большое озеро в мире. Байкал – крупнейший природный резервуар пресной воды.

Тропические леса Амазонки, Южная Америка. 55 миллионов лет назад

Это не только самый большой тропический лес в мире, но и самый старый. Он образовался 55 миллионов лет назад, а первые люди поселились в этих краях около 11 200 лет назад.