Антирейтинг достопримечательностей - что не стоит посещения?

Российский путешественники назвали самые разочаровавшие достопримечательности мира. В списке оказались знаменитые достопримечательности Европы.

Главные достопримечательности Европы возглавили антирейтинг, составленный туристами.

Визитная карточка Парижа и всей Франции - Эйфелева башня заняла первое место в рейтинге достопримечательностей, которые разочаровали туристов.

Второе и третье места антирейтинга достались итальянским локациям. Путешественники считают переоцененными Пизанскую башню и Колизей. Эти достопримечательности, по мнению респондентов, не оправдывают ожиданий от посещения.

Что может разочаровать туриста? Несовпадение реальности и ожиданий, плохое состояние достопримечательности, избыток туристов, несоответствие фотографиям в сети, слишком дорогой входной билет. Зачастую путешественники оказываются недовольны после посещения развалин, руин и раскопок.

Опрос был проведен сервисом OneTwoTrip, в нем приняли участи почти 1,9 тыс человек. Отметим, что большинство (57%) путешественников, обычно получают приятные впечатления при посещении достопримечательностей.