10 худших городов для переезда - где сложнее всего мигранту?

Куда не стоит переезжать? Опытные эмигранты назвали среди худших для переезда городов Стамбул, Берлин, Лондон. Также были названы лучшие города для миграции.

Международное сообщество эмигрантов InterNations составило рейтинг худших городов для миграции.

Популярные для переезда города было оценены по следующим параметрам:

качество жизни (здравоохранение, отдых);

легкость адаптации;

возможность трудоустройства;

финансы;

доступность жилья.

Среди худших городов для переезда оказался Стамбул. Также непросто будет устроиться экспатам в итальянских городах Милан и Рим, в Париже, в Берлине и Гамбурге. Лондон в Великобритании и Дублин в Ирландии - не лучшие места для переезда. За пределами Европы эмигранты не рекомендуют такие города, как Ванкувер в Канаде и Сеул в Южной Корее.

При составлении рейтинга учитывалось мнение 12 тыс экспатов по всему миру.

Также были выбраны наилучшие для переезда города. Рейтинг возглавила Испания, релоканты хвалят сразу четыре города: Малага, Аликанте, Валенсия и Мадрид. Остальные города из списка лучших для эмиграции также находятся в теплых странах, это:

Рас-эль-Хайма и Абу-Даби (ОАЭ);

Маскат (Оман);

Мехико (Мексика);

Куала-Лумпур (Малайзия);

Бангкок (Таиланд).