10 худших городов для переезда - где сложнее всего мигранту?

Международное сообщество эмигрантов InterNations составило рейтинг худших городов для миграции.
Популярные для переезда города было оценены по следующим параметрам:
- качество жизни (здравоохранение, отдых);
- легкость адаптации;
- возможность трудоустройства;
- финансы;
- доступность жилья.
Среди худших городов для переезда оказался Стамбул. Также непросто будет устроиться экспатам в итальянских городах Милан и Рим, в Париже, в Берлине и Гамбурге. Лондон в Великобритании и Дублин в Ирландии - не лучшие места для переезда. За пределами Европы эмигранты не рекомендуют такие города, как Ванкувер в Канаде и Сеул в Южной Корее.
При составлении рейтинга учитывалось мнение 12 тыс экспатов по всему миру.
Также были выбраны наилучшие для переезда города. Рейтинг возглавила Испания, релоканты хвалят сразу четыре города: Малага, Аликанте, Валенсия и Мадрид. Остальные города из списка лучших для эмиграции также находятся в теплых странах, это:
- Рас-эль-Хайма и Абу-Даби (ОАЭ);
- Маскат (Оман);
- Мехико (Мексика);
- Куала-Лумпур (Малайзия);
- Бангкок (Таиланд).