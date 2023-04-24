Собираясь в поездку, мало кто задумывается о здоровье, и зря: любое заболевание может превратить отдых в кошмар. Чтобы на отдыхе, тем более за рубежом, не пришлось в срочном порядке искать больницу и думать о том, где раздобыть лекарства, нередко делают прививки. Расскажем, какие нужны прививки перед поездкой в разные страны

Зачем нужна вакцинация перед поездкой за границу

Прививки нужны перед поездкой далеко не в каждую страну, однако для отдыха в ряде государств они просто необходимы. Важность вакцинации от тех или иных заболеваний заключается, прежде всего, в том, что зачастую болезни, от которых делают прививки перед поездкой, непривычны для жителей России, то есть в случае заражения перенести их будет гораздо тяжелее, чем, например, местному населению. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, особенно отправляясь за тысячи километров от дома и не зная, на каком уровне медицина в той или иной стране.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому нужно делать прививку перед поездкой

Вакцинация перед путешествием - это способ обезопасить, в первую очередь, себя, а также своих родных и близких, которые с вами контактируют. Рассматривая необходимость сделать прививку перед поездкой, каждому нужно учитывать следующие критерии:

страну, в которой вы собираетесь отдыхать

возраст

в целом состояние здоровья

время пребывания за рубежом

Вакцинация путешественников обычно проводится за месяц-полтора перед поездкой.

© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой в Индию

Список прививок, которые желательно сделать перед поездкой в Индию достаточно велик. Врачи рекомендуют сделать хотя бы четыре прививки:

от дифтерии

гепатита А

столбняка

тифа

Дополнительные рекомендации касаются таких заболеваний, как:

гепатит В

бешенство

холера

менингококковая инфекция

японский энцефалит.

Все прививки, которые нужны перед поездкой в Индию, носят рекомендательный характер и никаких сертификатов, подтверждающих, что вы прошли вакцинацию, при въезде в страну не надо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой в Египет

Перед поездкой в Африку, и в том числе в Египет, рекомендуется в первую очередь сделать прививку от:

полиомиелита

столбняка

Дополнительно можно привиться от:

гепатита А и B

бешенства

тифа

желтой лихорадки

Как и в случае с Индией, прививки в Египет не обязательны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой в Таиланд

Для тех, кто отправляется в Таиланд, при въезде в страну никакие сертификаты о вакцинации не нужны, однако представители ВОЗ рекомендуют сделать прививки от следующих заболеваний:

дифтерии

гепатита А и B

бешенства

столбняка

тифа

желтой лихорадки

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой во Вьетнам

Обязательных прививок перед поездкой во Вьетнам нет, однако рекомендованы следующие две:

от дифтерии

от столбняка.

По желанию перед поездкой во Вьетнам можно также привиться от:

гепатита А и B

бешенства

тифа.

© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой в Бангладеш

Для того, чтобы въехать в Бангладеш, обязательная вакцинация не предусмотрена. Рекомендации относительно прививок касаются следующих заболеваний:

дифтерии

гепатита А

столбняка

тифа.

Также рекомендована вакцинация от гепатита В и бешенства.

© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой на Шри-Ланку

Шри-Ланка не требует от туристов обязательной вакцинации, однако врачи рекомендуют перед поездкой на островное государство рассмотреть возможность привиться от столбняка. Вакцинация также рекомендована от:

гепатита А и B

бешенства

тифа.

Как не заболеть за границей

В целом, чтобы не заболеть за границей, нужно придерживаться простых правил:

соблюдать личную гигиену остерегаться укусов комаров, поскольку они переносчики таких заболеваний, как малярия и лихорадка Денге избегать укусов животных не купаться в неположенных для этого местах не посещать неблагополучные районы той или иной страны своевременно обращаться за помощью в случае получения травмы или раны.