Какие нужны прививки перед поездкой в разные страны

Зачем нужна вакцинация перед поездкой за границу
Прививки нужны перед поездкой далеко не в каждую страну, однако для отдыха в ряде государств они просто необходимы. Важность вакцинации от тех или иных заболеваний заключается, прежде всего, в том, что зачастую болезни, от которых делают прививки перед поездкой, непривычны для жителей России, то есть в случае заражения перенести их будет гораздо тяжелее, чем, например, местному населению. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, особенно отправляясь за тысячи километров от дома и не зная, на каком уровне медицина в той или иной стране.
Кому нужно делать прививку перед поездкой
Вакцинация перед путешествием - это способ обезопасить, в первую очередь, себя, а также своих родных и близких, которые с вами контактируют. Рассматривая необходимость сделать прививку перед поездкой, каждому нужно учитывать следующие критерии:
- страну, в которой вы собираетесь отдыхать
- возраст
- в целом состояние здоровья
- время пребывания за рубежом
Вакцинация путешественников обычно проводится за месяц-полтора перед поездкой.
Какие нужны прививки перед поездкой в Индию
Список прививок, которые желательно сделать перед поездкой в Индию достаточно велик. Врачи рекомендуют сделать хотя бы четыре прививки:
- от дифтерии
- гепатита А
- столбняка
- тифа
Дополнительные рекомендации касаются таких заболеваний, как:
- гепатит В
- бешенство
- холера
- менингококковая инфекция
- японский энцефалит.
Все прививки, которые нужны перед поездкой в Индию, носят рекомендательный характер и никаких сертификатов, подтверждающих, что вы прошли вакцинацию, при въезде в страну не надо.
Какие нужны прививки перед поездкой в Египет
Перед поездкой в Африку, и в том числе в Египет, рекомендуется в первую очередь сделать прививку от:
- полиомиелита
- столбняка
Дополнительно можно привиться от:
- гепатита А и B
- бешенства
- тифа
- желтой лихорадки
Как и в случае с Индией, прививки в Египет не обязательны.
Какие нужны прививки перед поездкой в Таиланд
Для тех, кто отправляется в Таиланд, при въезде в страну никакие сертификаты о вакцинации не нужны, однако представители ВОЗ рекомендуют сделать прививки от следующих заболеваний:
- дифтерии
- гепатита А и B
- бешенства
- столбняка
- тифа
- желтой лихорадки
Какие нужны прививки перед поездкой во Вьетнам
Обязательных прививок перед поездкой во Вьетнам нет, однако рекомендованы следующие две:
- от дифтерии
- от столбняка.
По желанию перед поездкой во Вьетнам можно также привиться от:
- гепатита А и B
- бешенства
- тифа.
Какие нужны прививки перед поездкой в Бангладеш
Для того, чтобы въехать в Бангладеш, обязательная вакцинация не предусмотрена. Рекомендации относительно прививок касаются следующих заболеваний:
- дифтерии
- гепатита А
- столбняка
- тифа.
Также рекомендована вакцинация от гепатита В и бешенства.
Какие нужны прививки перед поездкой на Шри-Ланку
Шри-Ланка не требует от туристов обязательной вакцинации, однако врачи рекомендуют перед поездкой на островное государство рассмотреть возможность привиться от столбняка. Вакцинация также рекомендована от:
- гепатита А и B
- бешенства
- тифа.
Как не заболеть за границей
В целом, чтобы не заболеть за границей, нужно придерживаться простых правил:
- соблюдать личную гигиену
- остерегаться укусов комаров, поскольку они переносчики таких заболеваний, как малярия и лихорадка Денге
- избегать укусов животных
- не купаться в неположенных для этого местах
- не посещать неблагополучные районы той или иной страны
- своевременно обращаться за помощью в случае получения травмы или раны.