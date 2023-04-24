Вестник Кавказа

Какие нужны прививки перед поездкой в разные страны

Екатерина Винник
Какие нужны прививки перед поездкой в разные страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Собираясь в поездку, мало кто задумывается о здоровье, и зря: любое заболевание может превратить отдых в кошмар. Чтобы на отдыхе, тем более за рубежом, не пришлось в срочном порядке искать больницу и думать о том, где раздобыть лекарства, нередко делают прививки. Расскажем, какие нужны прививки перед поездкой в разные страны

Зачем нужна вакцинация перед поездкой за границу 

Прививки нужны перед поездкой далеко не в каждую страну, однако для отдыха в ряде государств они просто необходимы. Важность вакцинации от тех или иных заболеваний заключается, прежде всего, в том, что зачастую болезни, от которых делают прививки перед поездкой,  непривычны для жителей России, то есть в случае заражения перенести их будет гораздо тяжелее, чем, например, местному населению. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, особенно отправляясь за тысячи километров от дома и не зная, на каком уровне медицина в той или иной стране. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому нужно делать прививку перед поездкой 

Вакцинация перед путешествием - это способ обезопасить, в первую очередь, себя, а также своих родных и близких, которые с вами контактируют. Рассматривая необходимость сделать прививку перед поездкой, каждому нужно учитывать следующие критерии: 

  • страну, в которой вы собираетесь отдыхать
  • возраст
  • в целом состояние здоровья
  • время пребывания за рубежом 

Вакцинация путешественников обычно проводится за месяц-полтора перед поездкой. 

Прививка
© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой в Индию 

Список прививок, которые желательно сделать перед поездкой в Индию достаточно велик. Врачи рекомендуют сделать хотя бы четыре прививки: 

  • от дифтерии 
  • гепатита А 
  • столбняка 
  • тифа 

Дополнительные рекомендации касаются таких заболеваний, как: 

  • гепатит В
  • бешенство
  • холера 
  • менингококковая инфекция 
  • японский энцефалит.

Все прививки, которые нужны перед поездкой в Индию, носят рекомендательный характер и никаких сертификатов, подтверждающих, что вы прошли вакцинацию, при въезде в страну не надо. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой в Египет

Перед поездкой в Африку, и в том числе в Египет, рекомендуется в первую очередь сделать прививку от: 

  • полиомиелита 
  • столбняка 

Дополнительно можно привиться от: 

  • гепатита А и B
  • бешенства 
  • тифа
  • желтой лихорадки 

Как и в случае с Индией, прививки в Египет не обязательны. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой в Таиланд 

Для тех, кто отправляется в Таиланд, при въезде в страну никакие сертификаты о вакцинации не нужны, однако представители ВОЗ рекомендуют сделать прививки от следующих заболеваний: 

  • дифтерии
  • гепатита А и B
  • бешенства 
  • столбняка 
  • тифа
  • желтой лихорадки 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие нужны прививки перед поездкой во Вьетнам 

Обязательных прививок перед поездкой во Вьетнам нет, однако рекомендованы следующие две:

  • от дифтерии 
  • от столбняка. 

По желанию перед поездкой во Вьетнам можно также привиться от: 

  • гепатита А и B
  • бешенства 
  • тифа.
Прививочный пункт от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой в Бангладеш 

Для того, чтобы въехать в Бангладеш, обязательная вакцинация не предусмотрена. Рекомендации относительно прививок касаются следующих заболеваний: 

  • дифтерии 
  • гепатита А
  • столбняка 
  • тифа. 

Также рекомендована вакцинация от гепатита В и бешенства. 

Прививочный пункт от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова

Какие нужны прививки перед поездкой на Шри-Ланку 

Шри-Ланка не требует от туристов обязательной вакцинации, однако врачи рекомендуют перед поездкой на островное государство рассмотреть возможность привиться от столбняка. Вакцинация также рекомендована от: 

  • гепатита А и B
  • бешенства 
  • тифа. 

Как не заболеть за границей 

В целом, чтобы не заболеть за границей, нужно придерживаться простых правил: 

  1. соблюдать личную гигиену
  2. остерегаться укусов комаров, поскольку они переносчики таких заболеваний, как малярия и лихорадка Денге
  3. избегать укусов животных 
  4. не купаться в неположенных для этого местах 
  5. не посещать неблагополучные районы той или иной страны
  6. своевременно обращаться за помощью в случае получения травмы или раны. 
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