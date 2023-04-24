Опасный огород - дачникам советуют сделать прививку от столбняка

Российским дачникам следует пройти вакцинацию от столбняка, его случаи, часто летальные, обычно происходят летом и связаны с земляными работами.
"Вакцинация – единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания",
– предупредила замглавврача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики депздрава Москвы Людмила Большакова.
Симптомы столбняка
Столбняк поражает нервную систему, его случаи часто заканчиваются смертельным исходом. Инфекция обычно попадает в организм через раны, но проявляет себя не сразу, инкубационный период 1-3 недели. Чаще всего возбудитель столбняка встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Первыми симптомами заболевания являются тянущие боли в области раны, затем появляется бессонница, головные боли, напряжение в мышцах.
"Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания",
– заметила специалист.
Что делать, если поранился на огороде?
Если непривитый от столбняка гражданин получил травму, особенно глубокую, на даче, ему следует оперативно обратиться в травмпункт. Медики обеззаразят рану и предложат вакцинироваться.
Прививка бивалентная, одновременно пациента прививают и от столбняка, и от дифтерии.