Опасный огород - дачникам советуют сделать прививку от столбняка

Опубликовано: 22:56, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед началом дачного сезона имеет смысл сделать прививку от столбняка, это смертельное инфекционное заболевание можно подхватить, копаясь в огороде. Прививка показана тем, кто не обновлял ее 10 лет.

Российским дачникам следует пройти вакцинацию от столбняка, его случаи, часто летальные, обычно происходят летом и связаны с земляными работами.

"Вакцинация – единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания",

– предупредила замглавврача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики депздрава Москвы Людмила Большакова.

Симптомы столбняка

Столбняк поражает нервную систему, его случаи часто заканчиваются смертельным исходом. Инфекция обычно попадает в организм через раны, но проявляет себя не сразу, инкубационный период 1-3 недели. Чаще всего возбудитель столбняка встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Первыми симптомами заболевания являются тянущие боли в области раны, затем появляется бессонница, головные боли, напряжение в мышцах.

"Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания",

– заметила специалист.

Что делать, если поранился на огороде?

Если непривитый от столбняка гражданин получил травму, особенно глубокую, на даче, ему следует оперативно обратиться в травмпункт. Медики обеззаразят рану и предложат вакцинироваться.

Прививка бивалентная, одновременно пациента прививают и от столбняка, и от дифтерии.