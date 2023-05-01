6 способов защиты глаз: советы врачей

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Близится лето с его жарким солнцем. Когда дело доходит до защиты от солнца, обычно говорят о коже, однако забота о глазах не менее важна. Существует множество способов защитить глаза: от ношения солнцезащитных очков до соблюдения сбалансированной диеты. Вот некоторые советы по уходу за глазами летом.

Носите солнцезащитные очки

Один из самых простых и стильных способов позаботиться о глазах - носить солнцезащитные очки в течение дня. Когда глаза не защищены от солнца, они подвергаются воздействию нескольких типов ультрафиолетовых лучей, что может увеличить риск появления некоторых заболеваний.

Стоит обратить внимание на линзы с поляризацией. Они разработаны с использованием специального химического вещества, которое фильтрует больше света, чем другие солнцезащитные очки. Такие линзы уменьшают блики от отражающих поверхностей, таких как вода и снег.

Следует уделить и цвету линз. Может показаться, что более темные линзы обеспечивают лучшую защиту от ультрафиолетовых лучей, но на самом деле всё наоборот. Чрезвычайно темные линзы заставляют ваши зрачки расширяться, пропуская в глаза больше солнечного света. Вместо темных линз можно выбрать серые или дымчатые, чтобы получить максимальную защиту от солнца.

Соблюдайте сбалансированную диету

Соблюдение диеты может принести пользу. Хорошо сбалансированный план питания, включающий разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, могут поддержать здоровье глаз.

Витамин С способен снизить риск развития катаракты. Источники этого витамина: сырой сладкий перец, апельсины и морковь.

Витамин Е защищает глаза от свободных радикалов, которые могут повредить и разрушить ткани глаз. Витамин Е есть в семенах, орехах и батате.

Витамин А также поддерживает правильную работу глаз и содержится в таких продуктах, как, например, оранжевые овощи.

Ограничьте экранное время

Если слишком долго смотреть на экран ноутбука или телефона, это может вызвать раздражение или усталость глаз. Есть некоторые методики, которые можно использовать, чтобы ограничить влияние экранов на глаза. Например, некоторые ученые рекомендует делать 20-секундный перерыв не реже одного раза в 20 минут, посмотреть на объект, который находится на расстоянии 6 метров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другими способами защиты глаз от цифровых экранов могут стать снижение яркости на устройствах, переключение в темный режим и ношение очков для компьютера, блокирующих синий свет.

Не смотрите прямо на солнце

Когда солнечные ультрафиолетовые лучи попадают в глаза, они могут повредить сетчатку. Если после наблюдения за затмением или после любования солнцем, появились неприятные ощущения в глазах, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Защищайте глаза, находясь на улице или занимаясь спортом

Помимо солнцезащитных очков, есть и другие эффективные способы защитить глаза на улице. В солнечную погоду можно надеть широкополую шляпу или козырек. Если вы направляетесь на пляж или в бассейн, возьмите пару очков, чтобы защитить глаза от воды, соли или же хлора.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Высыпайтесь

Если вы когда-либо просыпались с ощущением сухости в глазах, то вы ощутили на себе, как недостаток сна может повлиять на здоровье глаз. Этот факт подтверждает наука. Ученые обнаружили связь между некачественным сном и синдромом сухого глаза, отметив, что низкое качество сна может негативно влиять на зрение.

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