5 древнейших мечетей Египта, которые можно увидеть и сегодня

Сложная система верований и ритуалов Древнего Египта вызывает такой же большой интерес, как и знаменитые местные достопримечательности. На смену древнеегипетскому многобожию пришло христианство, а затем и ислам. Расскажем, о самых знаковых мечетях Египта.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день на территории Египта распространено две основные религии: христианство и ислам. Христиане-копты составляют 10-15% населения. Само же христианство зародилось там еще в I веке. Ислам пришел в Египет несколько веков спустя. Сегодня число мусульман в Египте составляет более 85-90%.

Мечеть Аль-Азхар

Столицу Египта - Каир - называют городом тысячи минаретов. Это один из важнейших центров ислама. Самой знаменитой мечетью не только города, но и всей страны можно считать мечеть Аль-Азхар. Она была возведена в 970-е годы во время правления Фатимидов. Одновременно со строительством святыни возводился и сам Каир. В 989 году мечеть приобрела статус религиозного учебного заведения.

На сегодняшний день этот университет считается вторым древнейшим университетом мира. Мечеть неоднократно перестраивалась, в XIV веке здесь были достроены минареты и медресе. Во время правления османов была расширена территория и возведен новый фасад, а также еще несколько минаретов.

Мечеть Абу Хаггаг

Здание Абу Хаггаг было построено на руинах Луксорского храма, поэтому мечеть сочетает в себе древнеегипетскую и средневековую исламскую традицию архитектуры. Мечеть посвящена суфию Абу эль-Хаггагу, который пришел в эти края, чтобы распространить идеи ислама. Он был похоронен в стенах мечети и считается покровителем этих мест. Минарет мечети возведен раньше (XI век) самого религиозного сооружения. На сегодняшний день там сохранились колоннады и стены времен Аменхотепа III и Рамзеса II.

Мечеть Султана Хасана

Эта мечеть была возведена в Каире в середине XIV века, во времена правления Мамлюков. Она объединяла четыре религиозные школы. Строительство мечети завершилось в 1362 году. По некоторым данным, при строительстве использовали облицовку, снятую с пирамид в Гизе. Историки считают это здание шедевром архитектуры. Один из минаретов считается одним из самых высоких в мире.

Мечеть Аксункура

Другая мечеть времен эпохи Мамлюков также расположена в Каире. Она была возведена в XIV веке. Однако в XV веке здание стало разрушаться. С приходом османов были проведены масштабные работы по реконструкции: добавлены колонны, восстановлена крыша и аркады, здание украсили голубой плиткой, привезенной из Дамаска. После этого мечеть стали называть голубой.

Мечеть Аль-Рифаи

Напротив мечети Султана Хасана находится мечеть Аль-Рифаи. Ее строительство началось в конце XIX века, а завершилось уже в 1910-х годах. Аль-Рифаи имеет колоссальные размеры во многом благодаря соседней мечети. Архитекторы не хотели, чтобы мечеть Султана Хасана затмила новое сооружение. Здание было возведено благодаря Хошьяр Кадын – супруге Ибрагима-паши, а также матери Исмаила-паши. Помимо дома для местных святынь, мечеть должна была стать мавзолеем для семьи правителей Египта.