Евросоюз инвестирует в "Срединный коридор"

ЕС провел инвестиционный форум в Брюсселе. Его цель - привлечь 300 млрд евро в модернизацию и строительство инфраструктуры в Центральной Азии для совершенствования Транскаспийского международного транспортного маршрута - проекта "Срединный коридор".

Пока продолжается вражда между Россией и Западом на Украине, а США мешают Китаю в Восточной Азии, Центральная Азия превратилась в лакомый кусочек. Из великих держав сил уже ни у кого не хватает, чтобы доминировать в этом регионе. Традиционно все еще сильны позиции России, Китай вложил миллиарды в рамках своего "Нового Шелкового Пути". Постепенно активизируется Турция, инвестируя и объединяя регион в рамках Организации тюркских государств. Американские и европейские компании работают в основном в энергетическом секторе, но Запад недоволен лидерством тандема Россия-КНР.

В прошлом году в Центральную Азию приезжали с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый добивался того, чтобы настроить регион против России, второй - просил уран из-за его дефицита после ухода французов из Нигера. Однако на этом Запад не останавливается. Ему нужен комплексный подход. Джозеф Байден перед своей инаугурацией предложил альтернативу китайскому пути - план "Построить лучше, чем было" (Build Back Better Plan). Он включал программу помощи жертвам коронавируса, социальные услуги, поддержку инфраструктуры и борьбу с изменением климата в Азии.

ЕС и Центральная Азия

Евросоюз среди глобальных игроков кажется опоздавшим на раздел сфер влияния в Центральной Азии, его опередили даже арабские страны Персидского залива (ССАПЗ), в июле 2023 года проведшие свой саммит с лидерами Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. Но с прошлого года Евросоюз решил исправиться и тоже подойти к теме стратегически. В середине октября главы МИД 27 стран ЕС встретились с коллегами из ЦА. Проходившая в Люксембурге встреча должна была стать подготовкой к саммиту ЕС-Центральная Азия на уровне первых лиц, запланированному на второй квартал 2024 года в Узбекистане.

Выступавший в Люксембурге глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поставил акценты сотрудничества следующим образом. Европейский союз готов углублять партнерство с Центральной Азией, чтобы "вывести его на новый уровень". Брюссель хочет оказывать поддержку в реформах. Участники встречи приняли совместную дорожную карту по углублению отношений. Боррель обосновал необходимость кооперации угрозой "Талибана" (запрещенная в России организации) и конфликтом на Украине.

"Сегодняшняя встреча подтвердила, что мы разделяем многие принципы международных отношений, в частности приверженность соблюдению Устава ООН, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран", - отметил он.

Кроме того, Боррель напомнил о санкциях ЕС против России и борьбе с их обходом. "ЕС подчеркнул важность предотвращения обхода санкций, и участники договорились продолжить взаимодействие в этом направлении", - говорилось в совместном коммюнике встречи.

ЕС вложит деньги в "Срединный коридор"

Спустя несколько месяцев Европа решила перейти к практическим мерам. Приоритетом Брюссель избрал для себя инфраструктуру. 29-30 января в Брюсселе состоялся инвестиционный форум Global Gateway. В нем приняли участие представители правительств, финансовых учреждений, бизнеса и гражданского общества из ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк изъявили желание вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры. Если целью байденовского проекта было выдавливание Китая, то ЕС предлагает развивать проект глобального транспортного коридора из Азии в Европу через Каспийско-Черноморский регион. По сути, речь идет о продвигаемом Азербайджаном проекте "Срединный коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) Об инвестиционных намерениях Европы объявил зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис на открытии двухдневного транспортно-инвестиционного форума ЕС - Центральная Азия в Брюсселе.

"Транспортный коридор протяженностью 11 тыс км должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании", - сказал Домбровскис.

Помимо этого, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с Казахстаном соглашение о выделении 1,5 млрд евро на уже строящиеся проекты для развития транспорта в регионе.

Если смотреть на сухопутные маршруты, то "окнами" Центральной Азии в Европу являются Россия, Азербайджан и Иран. Российский маршрут неактуален ввиду разрыва связей ЕС с Россией. С Ираном у европейцев не восстановлены связи, и санкции за ядерную программу ИРИ остаются в силе. Единственная возможность - Каспий. Именно поэтому Евросоюз, как отметил тот же Домбровскис, инвестирует 20 млрд евро в Транскаспийский международный транспортный маршрут.

На этом планы Евросоюза не исчерпываются. Обозначенные выше 1,5 млрд евро и 20 млрд евро - запланированные текущие средства, которые Брюссель рассчитывает мобилизовать в кратчайшие сроки. В долгосрочной перспективе речь идет о круглой сумме в 300 млрд евро. Их Евросоюз будет мобилизовать из общественных и частных инвестиций до 2027 года. Деньги пойдут как на модернизацию инфраструктуры в Центральной Азии, так и строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута. "Срединный коридор", напомним, пролегает от казахско-китайской границы по акватории Каспийского моря и далее в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию.

Если смотреть по макроэкономическим показателям, то у Европейского союза есть основания для строительства собственных инфраструктурных проектов с Центральной Азией. В 2022 году Евросоюз с $47,5 млрд стал вторым главным торговым партнером региона, обогнав Россию ($42 млрд). Неоспоримым лидером остается Китай, нарастивший в 2020 году экспортно-импортные показатели в регионе с $41,9 млрд до $70,2 млрд.

Геополитика в Центральной Азии

В политическом отношении ясно, что Евросоюз своим проектом добивается не только поиска новых путей проникновения в Центральную Азию в обход России, но и дополнительного способа ослабления Москвы. Ведь сами по себе санкции не дают результата. Давление на регион с требованием остановить параллельный импорт не работает, и этого не смог добиться даже госсекретарь США. Поэтому теперь Брюссель видит выход в попытке переманить членов СНГ, ЕАЭС и ОДКБ на свою сторону через инвестиции. Казахстан и Узбекистан - две бурно развивающиеся экономики, всегда открытые к вложениям. Таджикистан и Кыргызстан скромнее по показателям, поэтому охотно воспримут денежные вливания, тем более что они неуютно чувствуют себя ввиду большого долга перед китайскими банками.

С другой стороны, Азербайджан, Грузия и Турция смогут использовать свое географическое положение как транзитеры грузов из и через ЦА. На сегодняшний день между странами функционирует проект железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс", и по ней уже идут китайские грузы, перевезенные через Казахстан. Участие в европейском проекте лишь повысит значимость этих государств для ЕС. Грузии это нужно ввиду ее надежд на евроинтеграцию, Турции - для восстановления доверия инвесторов и тушения кризиса лиры, а Азербайджану - для купирования антиазербайджанских выпадов со стороны евроструктур.

В случае реализации новых маршрутов Россия могла бы нести потенциальные убытки, если бы перевозки по российской территории в Европу не были и так остановлены ввиду продолжения конфликта на Украине. Запрещать своим партнерам по ЕАЭС, ОДКБ и СНГ торговать с Европой Кремль не собирается. Россия всегда приветствовала многополярный мир, где страны диверсифицируют свои связи. Очевидный минус состоит лишь в том, что ЕС нашел способ подпитывать свою экономику и, соответственно, может усилить позиции в противостоянии с Россией.

В то же время, участие Центральной Азии, Азербайджана, Грузии и Турции не обозначает отрыв этих стран от России. Лидеры всех этих стран заявляли о многовекторности своей внешней политики и готовности продолжать работать с Россией. Москва останется ключевым экономическим партнером для них. И текущий опыт российско-турецких и российско-казахских отношений подтверждает эту тенденцию. Страны Центральной Азии сохраняют свою приверженность к интеграции в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. С недавних пор Азербайджан тоже стал участвовать в заседаниях ЕАЭС. А еще шире, Москва реализует с этими странами такие транспортные мега-проекты как "Север-Юг" и "3+3".

Так что, едва ли участники позволят втянуть себя в геополитическое противостояние Запада с Москвой.