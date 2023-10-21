Легендарный Босфорский мост в Стамбуле могут открыть для пешеходов

Одна из самых знаменитых достопримечательностей Стамбула, мост через пролив Босфор, скоро может открыться для пешеходов – по крайней мере, власти Турции рассматривают такую возможность.

Туристы на отдыхе в Стамбуле, возможно, в скором времени смогут прогуливаться по Босфорскому мосту и наслаждаться открывающимся с него видом, пишут турецкие СМИ.

По данным газеты Dunya, власти задумались о разрешении пеших прогулок по мосту в целях увеличения туристического потока. Как рассказал глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу, пока речь идет только об идее, она прорабатывается и рассматривается. Министр также уточнил, что при принятие решения будет учитываться позиция жителей города.

"Когда исследования созреют, мы дадим окончательную оценку"

– Уралоглу

Глава Стамбульской палаты гидов Озгюр Озалтун признал, что открытие моста для пеших туристов поможет привлечь в город больше гостей. Сейчас по мосту можно только проехать на машине, и даже такой вариант вызывает большой интерес у туристов.

По его словам, сообщество гидов в целом позитивно оценивает проект, в пользу которого может сыграть и хорошая инфраструктура, особенно с позиции безопасности.

Однако инженер-строитель, профессор Метин Айдоган выразил уверенность, что мост не предназначен для пешеходных прогулок. Если же его снабжать какими-то устройствами, то это сильно увеличит нагрузку на сооружение.

Босфорский мост – история

Босфорский мост – это первый мост через пролив Босфор. Он был построен более полувека назад, в 1973 году. Этот висячий мост имеет длину более 1,5 км.

Изначально по Босфорскому мосту могли ходить пешеходы. Так продолжалось пять лет, после чего мост стал работать только для транспорта.

После попытки военного переворота в 2016 году Босфорский мост назвали "Мост мучеников 15 июля".