Вестник Кавказа

США помогут восстановить Ливан

США помогут восстановить Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Госдепа США заявил о том, что Вашингтон поможет в восстановлении Ливана. Также он подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону.

Вашингтон заявил о намерении помочь в восстановлении ливанской инфраструктуры, разрушенной в результате атак Израиля. Также, по словам главы Госдепа США, ливанские граждане должны определиться с главой государства.

"Сами ливанцы хотят наконец увидеть, как их государство восстанавливается, берет ответственность за жизни своих граждан. Одним из путей к этому является избрание президента"

– госсекретарь США Энтони Блинкен

Далее глава Госдепа обратил внимание на то, что израильская сторона также имеет право на самооборону. В то же время армия еврейского государства должна гарантировать безопасность мирных жителей районов боевых действий против "Хезболлы" и ХАМАСа.

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