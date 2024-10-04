США помогут восстановить Ливан

Глава Госдепа США заявил о том, что Вашингтон поможет в восстановлении Ливана. Также он подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону.

Вашингтон заявил о намерении помочь в восстановлении ливанской инфраструктуры, разрушенной в результате атак Израиля. Также, по словам главы Госдепа США, ливанские граждане должны определиться с главой государства.

"Сами ливанцы хотят наконец увидеть, как их государство восстанавливается, берет ответственность за жизни своих граждан. Одним из путей к этому является избрание президента"

– госсекретарь США Энтони Блинкен

Далее глава Госдепа обратил внимание на то, что израильская сторона также имеет право на самооборону. В то же время армия еврейского государства должна гарантировать безопасность мирных жителей районов боевых действий против "Хезболлы" и ХАМАСа.