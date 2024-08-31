В Исламабаде состоялся саммит ШОС на уровне глав правительств и министров иностранных дел.

15-16 октября 2023 года Исламабад, столица Пакистана, стал местом проведения 15-го заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это событие привлекло внимание международного сообщества, собрав высокопрофильных делегатов из стран-участниц, включая Китай, Россию, Индию и ряд других государств.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф открыл саммит с акцентом на важности многостороннего сотрудничества в социально-экономическом развитии и укреплении мира в регионе.

"Участие представителей всех членов ШОС в этом мероприятии свидетельствует о крепости связей между нашими странами", - отметил Шариф в приветственном слове. Он выразил надежду, что саммит не только продвинет социально-экономическое развитие стран-участниц, но и будет платформой для утверждения мира и стабильности в различных уголках региона.

Россию на встрече представлял глава правительства Михаил Мишустин. Он обратил внимание коллег на рост товарооборота между Россией и странами ШОС. По его словам, "товарооборот между Москвой и государствами Шанхайской организации сотрудничества за первое полугодие вырос более чем на 5%". Несмотря на санкционное давление, страны способны находить возможности для взаимодействия и экономического роста.

Проведение саммита состоялось на фоне многочисленных вызовов, стоящих перед государствами-участниками. Проблемы безопасности, экономические трудности и необходимость интеграции – все это стало предметом обсуждения в Исламабаде. В рамках саммита участники также обсудили важные вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, торговли и социокультурных связей.

Наряду с Украиной, страны ШОС беспокоит продолжение конфликтов на Ближнем Востоке. Возглавивший иранскую делегацию министр промышленности, рудников и торговли Сейед Мохаммад Атабак охарактеризовал очевидное вмешательство израильского режима в Ливан и Газу, как явный пример "геноцида" арабского населения, который превышает простое нарушение международного права и прав человека.

"Агрессивные действия Израиля против интересов одного из членов ШОС, то есть Исламской Республики Иран, на которые был дан решительный ответ, являются ярким примером угрозы и нарушения мира, что негативно сказывается на международной безопасности. Поэтому членам организации следует более серьезно обратить внимание на действия и преступления Израиля и отреагировать на них", - отметил Атабак.

Страны ШОС проявляют дипломатическую активность на украинском направлении. Китай и Индия предложили собственные планы установления мира, которые рассматривают как в России, так на Западе и на Украине. На июльском саммите ШОС на уровне глав государств президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллег за предложения по урегулированию этого конфликта. “Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы”, — сказал Путин.

Особое внимание на встрече в Исламабаде было уделено вопросам двустороннего сотрудничества между Пакистаном и Китаем. Премьер-министр Китая Ли Цян провел переговоры с пакистанскими лидерами и обсудил с ними ключевые проекты, такие как Китайско-Пакистанский экономический коридор, который стал символом стратегического партнерства между двумя странами.

Однако саммит не обошелся без напряженных моментов, особенно в контексте отношений между Индией и Пакистаном. Индийский министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар прибыл в Исламабад, что стало значимым событием на международной арене. Это первый визит высокопрофильного представителя индийского правительства в Пакистан за почти десять лет. Тем не менее, несмотря на протоколы и встречи, диалог оставался сложным. Джайшанкар сделал заявления, которые указывали на напряженность между двумя странами, что, в свою очередь, подчеркивало необходимость дальнейших усилий по улучшению взаимопонимания.

В то же время сам факт прибытия индийского представителя в Пакистан свидетельствует о способности ШОС сближать конфликтующие стороны. Джайшанкар поздравил страну-организатора с председательством. "Индия заявила о своей полной поддержке успешного председательства", - сказал он. Символично, что участников встречи индийский министр приветствовал также на русском языке. "Ваше превосходительство премьер-министр Пакистана, ваши превосходительства! Namaskar, Доброе утро", - сказал он.

На повестке дня саммита также стояли вопросы финансовой помощи Пакистану, который в настоящее время сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Страна недавно согласовала новый пакет помощи с Международным валютным фондом, и общая обстановка требует активного сотрудничества с другими членами ШОС для поддержания устойчивого экономического роста.

Немаловажным моментом саммита стали обсуждения логистических коридоров, которые могут значительно ускорить взаимодействие между странами ШОС. Михаил Мишустин подчеркнул, что строительство надежных транспортных маршрутов между государствами-участниками является одной из приоритетных задач. "Необходимо максимально использовать транзитный потенциал с востока на запад и с севера на юг", - заявил он, указав на необходимость совместных действий для улучшения логистики и облегчения грузопотоков.

Говоря о будущем ШОС, премьер-министр России подчеркнул необходимость создания независимого расчетного механизма, который сделал бы вложения более привлекательными для бизнеса. Данный шаг может стать важным элементом в расширении экономического сотрудничества между государствами-участниками.

Участники отметили, что организация продолжает развиваться и привлекать внимание других регионов. На данный момент в ШОС проживает около 42% населения мира, и ее развитие прямо влияет на глобальные экономические и политические процессы.

Подводя итоги саммита, можно сказать, что Исламабад стал важной арендой для обсуждения вопросов, которые имеют долгосрочные последствия для всех стран-участниц. Платформа ШОС оказалась полезной в достижении социального и экономического процветания, что стало особенно актуальным в свете глобальных вызовов. Важным итогом саммита является совместное коммюнике, в котором отражены согласованные подходы к решению глобальных экономических задач и поддержанию стабильности в регионе.