Как Франция вычеркивала себя из армяно-азербайджанского урегулирования?

Армения и Азербайджан как никогда близки к миру, но Франция идет против мнения большинства стран, сказал Ильхам Алиев.

Сегодня начал работу XI Глобальный Бакинский форум. Его тема - "Восстановление раздробленного мира". На форум прибыли 350 гостей из более чем 70 стран мира. Основными вопросами дискуссий стали проблемы безопасности, стабильности и устойчивого развития, включая глобальные вызовы, стоящие перед человечеством: конфликты, климат, продовольственный кризис и ядерные угрозы.

Открывавший форум президент Азербайджана Ильхам Алиев не обошел стороной и геополитику. Ведь причина раздробленности мира кроется как раз в геополитических играх. Из-за них активизировались застарелые конфликты, как война между Палестиной и Израилем, и не утихают современные, например, кризис на Украине. Отдельные страны все еще занимаются деструктивной политикой, не способствуя, а мешая миру. В частности, этим на постоянной основе грешит Франция.

"К сожалению, я должен отметить позицию одной страны [по Карабаху], которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция", - сказал Ильхам Алиев.

Парламент Франции, ее президент и другие французские политики постоянно торпедируют миротворческие усилия на Южном Кавказе. Париж был наиболее активным сторонником оккупационной политики Армении, опираясь с одной стороны на интересы армянского лобби у себя и с другой - на желание ослабить позиции России в регионе.

В период с 1994 по 2020 год Франция в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагала усилия к тому, чтобы навечно заморозить армяно-азербайджанский конфликт и сохранить армянскую оккупацию 20% азербайджанских территорий, включая не только Карабах, но и семь прилегающих районов.

Когда возобновилась Карабахская война в сентябре 2020 года, французские представители в СБ ООН добивались скорейшего ее прекращения с целью той же заморозки оккупации. На уровне ЕС французы лоббировали ввод экономических санкций против Азербайджана. А спустя пять дней после подписания трехстороннего заявления между Арменией и Азербайджаном при участии России Сенат Франции решил торпедировать мирное соглашение, признав "независимость" карабахских сепаратистов.

Париж только активизировал деструктивную политику после Карабахской войны. Елисейский дворец начал возмущаться тем, что Баку законно установил пограничный контроль на Лачинской дороге. Французские политики, в том числе мэр Парижа и кандидаты в президенты, отправились "деблокировать" трассу. Параллельно Макрон метал молнии гнева не только в Азербайджан, но и в Россию и в Турцию. По его мнению, три страны находятся в сговоре, чтобы "раздавить Армению". Москву Макрон обвинил в "дестабилизации" Южного Кавказа.

Точкой кульминации стал сентябрь 2023 года. После двухдневной контртеррористической операции Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахским экономическим районом. Париж тут же начал фабриковать фейки об "этнических чистках". Сенат Франции, как и во время ситуации с Лачинским коридором, принял антиазербайджанскую резолюцию, попутно призвав ЕС наложить санкции на Баку.

Занимаясь торпедированием мирного урегулирования, Макрон лицемерно демонстрировал попытки стать посредником между Арменией и Азербайджаном. В 2022 году на встрече в Праге ему отчасти удалось, но дальнейшие предвзятые высказывания поставили крест на его усилиях. Ильхам Алиев уже много раз заявлял, что Франция не может быть посредником. В октябре 2023 года президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, потому что на ней должен был присутствовать Макрон.

Говоря о противоречии с мнением мирового сообщества, Алиев имел ввиду, что абсолютное большинство стран мира, включая и саму Армению, признают Карабах частью Азербайджана. После закрытия "карабахского вопроса" нет каких-то принципиальных разногласий между Баку и Ереваном. "Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее", - сказал президент Азербайджана на XI Глобальном бакинском форуме. Из незакрытых вопросов остались делимитация границы, открытие коммуникаций, изъятие из Конституции Армении пунктов о претензиях на Карабах и согласование текста мирного договора.

Баку также не устраивают продолжающиеся попытки Еревана добиться одностороннего возвращения армян в Карабах без возвращения азербайджанцев в Армению. Но без мощной поддержки Парижа вряд ли такие демарши могут испортить общий тренд на нормализацию. При этом, пока Макрон продолжает поддерживать армянский реваншизм, Франция не может претендовать на статус посредника и снижает шансы ЕС на участие в урегулировании отношений.