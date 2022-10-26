Стартовал XI Глобальный Бакинский форум

В азербайджанской столице открылся XI Глобальный Бакинский форум. Его тема – «Восстановление раздробленного мира». В ходе мероприятия состоятся выступления и круглые столы по темам мира и безопасности, экономического и культурного развития, также будут обсуждать проблемы экологии.

XI Глобальный Бакинский форум – это мероприятие, которое привлекает внимание мирового сообщества к актуальным проблемам и вызовам. Тема нынешнего форума – "Восстановление раздробленного мира", а его основная цель – построение диалога между представителями различных стран и культур для поиска общих путей решения мировых проблем.

На форуме обсуждаются различные темы: мир и безопасность, экономическое и культурное развитие, проблемы экологии и образования.

Участники форума – политики, дипломаты, общественные деятели, ученые и представители бизнеса со всего мира. Среди спикеров – выдающиеся эксперты, готовые поделиться своим видением глобальных проблем и путей их решения.

XI Глобальный Бакинский форум играет важную роль в формировании мировой политики и принятии общих решений. Он способствует укреплению международного сотрудничества и созданию платформы для обсуждения глобальных вызовов.

На форуме выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем выступлении он подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время находится ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее. Азербайджанский лидер подчеркнул важность урегулирования конфликтов и установления мирных отношений для обеспечения стабильности и процветания региона и мира в целом.

Далее глава государства отметил, что форум в Баку не уступает ведущим мировым площадкам.

«Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности»

- Ильхам Алиев

Выгоды мирного договора

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов, заключение согласованного мирного договора станет первым шагом к формированию доверия между Азербайджаном и Арменией.

"С самого начала восстановления независимости Азербайджанской Республики и Республики Армения у этих государств не было абсолютно никаких отношений в плане сотрудничества или экономических контактов. Поэтому должен сказать, что в случае, если договор будет подписан, плюсом будет также развитие экономических связей, кооперация, открытие коммуникаций", - сказал он.

"Чем больше будет взаимосвязей, тем больше будет вероятность того, что возможного нового конфликта удастся избежать. Кроме того это также хорошая возможность для развития и формирования регионального сотрудничества, как в экономическом плане, так и в политическом, как внутри Южного Кавказа, так и со всеми соседями Южного Кавказа, которые заинтересованы в здоровых контактах", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Что приблизило мир между Азербайджаном и Арменией?

Политолог подчеркнул, что мир между двумя странами приблизило поражение Еревана в Карабахской войне. "Вне всякого сомнения, 44-дневная война стала причиной того, что Армения стала более сговорчивой, готовой к тому, чтобы создать конструктивные отношения. Конечно, идут переговоры, есть важные требования для заключения мира. В первую очередь речь идет о возвращении 8 сел, которые все еще находятся в руках Армении", - указал он.

"Как я понимаю из тех выступлений, которые в последнее время делал премьер-министр Армении Пашинян, есть политическая воля и готовность к тому, чтобы азербайджанские территории были возвращены. Далее это станет основой для делимитации и демаркации границы между двумя странами", - заключил Ровшан Ибрагимов.