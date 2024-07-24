Жители Грузии доверяют свои средства местным банкам

В Грузии растет число граждан, доверяющих свои вклады местным банкам: только за месяц они выросли почти на 3,5%, а уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего 2024 года составил 50,95%.

Все больше жителей Грузии предпочитают хранить свои средства на банковских счетах – общая сумма депозитов в банковском секторе страны на 1 июля составила 54,83 млрд лари, выросши за месяц на 1,85 млрд лари, или на 3,49%, сообщает Национальный банк Грузии.

Примерно такая же картина наблюдалась и в конце весны, в мае, когда срочные вклады граждан выросли на 885,53 млн лари, или на 3,84%, а вклады до востребования - на 965,1 млн лари, или на 3,23%, передает Sputnik Грузия.

При этом больше половины депозитов, или 50,95% от их общей суммы, хранится в национальной валюте страны, хотя в мае все же преобладали вклады в валюте.

Напомним, в Грузии работает 17 коммерческих банков, в которых средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам составляет 6,83%, в том числе в лари - 9,02%, в иностранной валюте - 1,91%.