Вестник Кавказа

Сотни человек получат новое жилье взамен аварийному в Ингушетии

Сотни человек получат новое жилье взамен аварийному в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря поддержке фонда развития территорий Ингушетия сможет переселить более 100 человек из аварийных домов в городе Малгобек. Республика уже получила первые средства.

Заявка на финансовую помощь в переселении людей из аварийного жилья в Малгобеке одобрена, рассказали в Минстрое Ингушетии.

«Фондом развития территорий одобрена заявка республике на общую сумму более 67,5 млн рублей. Эти средства до конца года будут направлены на переселение 132 человек из 29 помещений общей площадью 1 тыс. 388 кв. м. в городе Малгобек»

- Минстрой Ингушетии

В ведомстве передали, что первая помощь в 50 млн рублей уже получена. В скором времени сумма будет переведена в Малгобек.

Далее республиканский Минстрой заключит договор с городской администрацией и жителями аварийного жилья. Все данные будут переданы в фонд развития территорий для отчетности.

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