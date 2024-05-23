Вестник Кавказа

Правительства РФ поддержит расселение аварийного жилья в Ингушетии

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия получит средства от правительства РФ, которые местные власти направят на решение проблемы  расслоения аварийного жилья.  Регион получит на эти цели 43 млн рубелей.

В Ингушетии, как и во многих других регионах России, существует серьезная проблема аварийного жилищного фонда. Многие жители проживают в зданиях, которые находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для их жизни и здоровья. В связи с этим правительство России приняло решение о дополнительном финансировании программы расселения аварийного жилья в республике.

«Более 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено ряду регионов на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Распоряжение об этом подписано. Средства пойдут на расселение аварийного жилищного фонда в восьми регионах»

– пресс-служба правительства РФ

Основной целью данной программы является обеспечение безопасного и комфортного жилья для граждан Ингушетии, проживающих в аварийных домах. Путем выделения дополнительных средств правительство стремится улучшить жилищные условия населения и повысить качество жизни региональных жителей.

В целом, дополнительное финансирование программы расселения аварийного жилищного фонда в Ингушетии открывает новые перспективы для решения жилищных проблем региона. Это позитивное решение правительства России позволит улучшить условия проживания населения и обеспечить безопасность жильцов аварийных домов.

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