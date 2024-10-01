Вестник Кавказа

Отели и рестораны в Грузии стали дороже

Кафе на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В «Сакстате» рассказали об изменении стоимости товаров и услуг в Грузии за 2024 год. Сильнее всего подорожали отели и кафе, а подешевела связь.

О том, как изменились цены в Грузии за год, рассказали в Национальной службе статистике «Сакстат».

Больше всего увеличились цены на отели, рестораны и кафе. Рост составил 7,5%. Второе место в списке занимает табачная и алкогольная продукция, цены на которые взлетели на 4,9%. Следом идет транспорт и образование – 4,3% и 2,7% соответственно.

При этом специалисты зафиксировали снижение цен на связь (12,8%), коммунальные услуги (2,9%), мебель и предметы быта (1,5%) и одежду (1,4%).

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