Отели и рестораны в Грузии стали дороже

В «Сакстате» рассказали об изменении стоимости товаров и услуг в Грузии за 2024 год. Сильнее всего подорожали отели и кафе, а подешевела связь.

О том, как изменились цены в Грузии за год, рассказали в Национальной службе статистике «Сакстат».

Больше всего увеличились цены на отели, рестораны и кафе. Рост составил 7,5%. Второе место в списке занимает табачная и алкогольная продукция, цены на которые взлетели на 4,9%. Следом идет транспорт и образование – 4,3% и 2,7% соответственно.

При этом специалисты зафиксировали снижение цен на связь (12,8%), коммунальные услуги (2,9%), мебель и предметы быта (1,5%) и одежду (1,4%).