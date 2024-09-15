Повышение пенсий ожидается в Грузии

Размер пенсий увеличится в Грузии в 2025 году. Соответствующие траты включены в проект государственного бюджета на следующий год. Он составлен на основании прогноза экономического роста 5,5%.

Пенсии вырастут в Грузии в следующем году, следует из представленного правительством проекта бюджета на будущий год.

Документ был внесен в парламент сегодня. Согласно проекту, пенсии лиц старше 70 лет вырастут на 35 лари (порядка $13) и достигнут 450 лари, то есть $165. Для пенсионеров моложе 70 лет прибавка составит два десятка лари ($7,3), а общая сумма пенсии увеличится до 335 лари ($123).

В целом бюджет сверстан в соответствии с прогнозами, согласно которым в 2025 году Грузию ждет экономический рост в 5,5%. Доходы госбюджета в 2025 году вырастут на 2,3 млрд лари (более $841 млн) по сравнению с 2024 годом, до почти 27 млрд лари (почти $9,9 млрд).

Напомним, меньше месяца осталось до парламентских выборов в Грузии. Они назначены на 26 октября. Выборы впервые будут проводиться по полностью пропорциональной системе. Проходной барьер для всех партий – 5%.