Вестник Кавказа

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога до Сулакского каньона будет проложена за 300 млн рублей. Деньги на строительство будут выделены в течение следующих двух лет.

Руководитель Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев рассказал, сколько будет потрачено при прокладке дороги до Сулакского каньона.

Чиновник заявил, что власти республики намерены выделить на этот проект порядка 300 млн рублей. Он уточнил, что говорится о трассе Буйнакск-Каранай.

Ханмурзаев отметил, что деньги на строительные работы будут выделены в течение двух следующих годов: в 2025 – 100 млн, а в 2026 – 200 млн.

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