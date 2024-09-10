Вестник Кавказа

Дагестан стал одним из самых красивых мест осенью

Дагестан стал одним из самых красивых мест осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкт-Петербург стал самым живописным регионом России осенью. При этом в десятку лучших вошел и Дагестан. Туристов привлекают Сулакский каньон, Гуниб и Гамсутль.

Сервис путешествий «Туту» провел исследование, в котором приняли участие свыше 1,5 тыс жителей России. Они выбрали самые лучшие регионы для отдыха осенью.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, занявшие первые две позиции. Далее расположились Карелия и Республика Алтай.

В десятку также вошел Дагестан, набравший 3,37% голосов. Туристов осенью в республике впечатляют Сулакский каньон, Гуниб и Гамсутль, Дербент и Салтинский водопад.

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