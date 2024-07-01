Жители Грозного смогут полакомиться абхазскими продуктами

Уже в понедельник, 15 июля, в столице Чечни городе Грозном стартует Кавказский инвестиционный форум, участником которого станет и делегация из Абхазии – она везет с собой выставку производимых в республике продуктов питания.

Делегация Абхазии примет участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который пройдет в столице Чечни Грозном с 15 по 17 июля, сообщает Telrgram-канал Sputnik Абхазия.

"В состав делегации, которая отправится в Чечню, входят главы Минфина и Минэкономики Абхазии Владимир Делба и Кристина Озган, депутат Парламента Бадра Пилия"

- Sputnik Абхазия

Главная тема нынешнего ежегодного форума - "Большой Кавказ - от моря до моря", он посвящен ключевым вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа и обеспечению инвестиционной привлекательности этого региона.

Ну а для жителей чеченской столицы будет очень интересен стенд продуктов питания, которые сейчас производят в Абхазии – его везут участники выставки. А представлены на нем будут легендарная абхазская аджика, разнообразные джемы, компоты и нектары, и даже алкогольная продукция – местные вино и пиво. Будет ли организована их ярмарка-продажа, Telegram-канал не сообщает.