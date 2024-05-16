Вестник Кавказа

Жителей спальных районов временно оставят без газа в Тбилиси

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Газоснабжение в двух районах грузинской столицы будет прервано на 12 часов. Оно затронет тысячи абонентов.

В Тбилиси временно прервут газоснабжение нескольких спальных районов. Об этом сообщает компания Tbilisi Energy.

В заявлении сказано, что с 22:00 22 мая и до 10:00 23 мая газа не будет в домах, расположенных в районах Варкетили и Вазисубани.

Временные неудобства связаны с реконструкций газопровода, они коснутся 5 тыс абонентов.

В компании отметили, что газа не будет не только в жилых домах, но и школах с объектами питания.

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