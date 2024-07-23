Вестник Кавказа

Часть Ингушетии на сутки останется без газа

Часть Ингушетии на сутки останется без газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три округа и пять крупных населенных пунктов Ингушетии на сутки останутся без газа – это вызвано необходимостью ремонта на газовых сетях региона, газовики обещают завершить работы до утра среды.

Уже завтра утром газовые службы Ингушетии на сутки прекратят подачу голубого топлива в три округа, один город и четыре крупных села республики – это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на региональных газовых сетях, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на объектах газораспределения будет прекращена подача газа с 10 часов 30 июля в некоторых населенных пунктах"

- МЧС Ингушетии

На сутки без газа останутся Назрань, Альтиевский, Гамурзиевский и Насыр-Кортский округа, а также села Плиево, Гази-Юрт, Барсуки и Яндаре, передает "Интерфакс".

Уже в среду к 10 часам утра подача газа юкдет возобновлена, заверили в спасательном ведомстве.

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