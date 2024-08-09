Две ГРС в Кабардино-Балкарии соединит нитка нового газопровода

В Майском районе Кабардино-Балкарии сегодня стартовало строительство нового газопровода, который соединит газораспределительные станции города Майский и села Ново-Ивановское и обеспечит подключение новых потребителей.

В Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня стартовало строительство нового газопровода-связки длиной в почти 16 км, он соединит две крупные газораспределительные станции Майского района республики, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик".

"Реализация проекта повысит надежность газоснабжения действующих потребителей и обеспечит возможность подключения новых"

- гендиректор АО "Газпром газораспределение Нальчик" Залим Вороков

Газопровод соединит ГРС города Майский и села Ново-Ивановское, это обеспечит их бесперебойное питание голубым топливом в зимний период – он будет построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации КБР, добавили в пресс-службе компании.