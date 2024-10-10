Казахстан будет развивать газовую инфраструктуру с Туркменистаном

Энергетики Казахстана и Туркменистана встретились в Ашхабаде на конференции по региональному развитию, чтобы вместе обсудить сотрудничество в газовой отрасли.

В туркменском Ашхабаде завершилась конференция по региональному сотрудничеству Казахстана и Туркменистана, участники которой обсудили вопросы энергетики - развитие газовой инфраструктуры двух стран, газификацию и привлечение инвестиций.

Вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов в ходе конференции заявил, что его страна рассматривает природный газ как ключевой элемент обеспечения устойчивого экономического развития и укрепления энергетической безопасности и на национальном, и на международном уровнях, передает Sputnik Казахстан.

"Сегодня наша страна активно развивает направления разведки, добычи, транспортировки и переработки газа, создавая надежную основу для привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества"

- Алибек Жамауов

Также министр отметил, что сложившаяся в мире ситуация в энергетике обусловлена новыми экологическими вызовами и стремительным технологическим прогрессом.

Стороны выразили интерес в дальнейшем укреплении сотрудничества в энергетической сфере, учитывая стратегическое значение природного газа, и приняли решение активизировать эту работу.