Вестник Кавказа

Неделя без газа: дагестанские села готовятся к отключению

Неделя без газа: дагестанские села готовятся к отключению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семь дагестанских сел лишатся газа почти на неделю. Населенные пункты расположены в Курахском районе. Отключение связано с плановыми работами.

Шесть дней не будет поступать газ в населенные пункты, расположенные в Курахском районе Дагестана.

Газа лишатся семь сел, включая населенный пункт Курах, который является районным центром. Отключение коснется также Кочхюр, Кабир, Икру, Штул, Бугдатепе и Штул.

Отмечается, что газоснабжение сел временно прекратится 12 августа. Отключение связано с проведением плановых работ в населенных пунктах.

Поступление газа в села Курахского района возобновится 17-18 августа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
345 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Газпром&quot; обеспечит голубым топливом еще 200 сел Дагестана

"Газпром" обеспечит голубым топливом еще 200 сел Дагестана

Упавшее дерево оставило без газа пять сел в Дагестане

Упавшее дерево оставило без газа пять сел в Дагестане

Турция разрабатывает месторождение «Сакарья» в Черном море

Турция разрабатывает месторождение «Сакарья» в Черном море

Жителей спальных районов временно оставят без газа в Тбилиси

Жителей спальных районов временно оставят без газа в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы