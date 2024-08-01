Неделя без газа: дагестанские села готовятся к отключению

Семь дагестанских сел лишатся газа почти на неделю. Населенные пункты расположены в Курахском районе. Отключение связано с плановыми работами.
Шесть дней не будет поступать газ в населенные пункты, расположенные в Курахском районе Дагестана.
Газа лишатся семь сел, включая населенный пункт Курах, который является районным центром. Отключение коснется также Кочхюр, Кабир, Икру, Штул, Бугдатепе и Штул.
Отмечается, что газоснабжение сел временно прекратится 12 августа. Отключение связано с проведением плановых работ в населенных пунктах.
Поступление газа в села Курахского района возобновится 17-18 августа.