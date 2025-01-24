Дерево оставило без газа часть района Ташкента

Обильный снегопад в столице Узбекистана привел к падению дерева, которое перебило магистральный газопровод – в результате без газа осталась значительная часть жителей Чиланзарского района Ташкента.

Утро жителей одного из районов Ташкента началось с отсутствия газа – причиной отключения газоснабжения стало дерево, не выдержавшее напора снежной стихии и обрушившееся прямо на трубу магистрального газопровода.

Произошло это в Чиланзарском районе столицы, дерево сильно деформировало газовую трубу, которая лопнула: после этого произошла утечка газа, и газовики вынуждены были отключить подачу голубого топлива, передает Podrobno.uz.

На время аварийно-восстановительных работ, которые уже начались, без газа будут сидеть жители 16 многоквартирных домов на 8-м квартале Чиланзара. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонта, заверили в городских газовых службах.