Вестник Кавказа

Восстановление газоснабжения продолжается после крупной аварии в Тбилиси

Восстановление газоснабжения продолжается после крупной аварии в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд районов грузинской столицы остается без газа из-за аварии на газопроводе. Восстановить газоснабжение обещают до конца завтрашнего дня.

В Тбилиси продолжают работы по возобновлению подачи газа в дома жителей Тбилиси, прерванной накануне из-за крупной аварии. Об этом сказано в сообщении, распространенном 10 февраля компанией Tbilisi Energy.

"Восстановление газоснабжения идет поэтапно. Процесс будет полностью завершен к концу завтрашнего дня, 11 февраля"

– пресс-служба компании

На данный момент газоснабжение поэтапно восстановлено в следующих районах – Агаракеби, Багеби, Ваке, Вашлиджвари, Дигоми, Лиси и Тхинвала.

Напомним, накануне вечером в ряде районов Тбилиси пропал газ из-за аварии, произошедшей на центральном газопроводе. В связи с этим в Ваке и Сабуртало пришлось отменить занятия в школах и в детсадах. В настоящее время специалисты выполняют ремонтные работы.

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