Авария с грузовиком оставила без газа сотни домов в Ташкенте

Минувшим вечером грузовик попал в аварию в Ташкенте и повредил магистральный газопровод, из-за чего без газа в столице остались жители сотен домов.

Водитель грузовика в Ташкенте минувшим вечером не справился с управлением и врезался в газопровод высокого давления, оставив без газа жителей сотен домов и десятки оптовых потребителей, сообщили сегодня в газоснабжающей организации "Худудгаз пойтахт".

Авария оставила без газа в Яшнабадском районе узбекской столицы 300 домов махалли "Богбон" и 400 домов махалли "Аргин", отключение затронуло и 15 оптовых потребителей, передает Podrobno.uz.

На линии уже работают специалисты газовой компании, когда газоснабжение будет полностью восстановлено, пока неизвестно.