Вестник Кавказа

Жителей Тбилиси лишили газа

Жителей Тбилиси лишили газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повреждение трубопровода в Тбилиси привело к отключению газа. Восстановительные работы продлятся весь день. Без газа остались тысячи человек.

В районе Сабуртало в Тбилиси произошло повреждение трубопровода, в результате чего тысячи человек лишились газоснабжения.

Как пишет пресс-служба компании Tbilisi Energy, газ отключился вчера в 18:00 по местному времени. Без него остались порядка 8,5 тыс абонентов.

Стоит добавить, что газ отключили не только в жилых домах, но и в объектах питания, школах, детсадах, пекарнях, клиниках, магазинах и в одной больнице.

Отмечается, что утром в Тбилиси начнутся восстановительные работы, которые продлятся до 18 часов.

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