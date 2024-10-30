Жителей Тбилиси лишили газа

Повреждение трубопровода в Тбилиси привело к отключению газа. Восстановительные работы продлятся весь день. Без газа остались тысячи человек.

В районе Сабуртало в Тбилиси произошло повреждение трубопровода, в результате чего тысячи человек лишились газоснабжения.

Как пишет пресс-служба компании Tbilisi Energy, газ отключился вчера в 18:00 по местному времени. Без него остались порядка 8,5 тыс абонентов.

Стоит добавить, что газ отключили не только в жилых домах, но и в объектах питания, школах, детсадах, пекарнях, клиниках, магазинах и в одной больнице.

Отмечается, что утром в Тбилиси начнутся восстановительные работы, которые продлятся до 18 часов.