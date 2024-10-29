Вестник Кавказа

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на сутки

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси пройдут работы по замене системы водоснабжения. В некоторых частях города отключат воду на сутки.

В Тбилиси планируются работы по замене трубопровода. Городские власти предупредили, что в некоторых районах грузинской столицы будет ограничена подача воды с 01:00 8 ноября до 01:00 9 ноября, поведали в компании Georgian Water and Power, которая занимается водоснабжением Тбилиси. 

Специалисты обновят 24-метровый участок трубопровода на проспекте Царя Парнаваза. Также изношенные коммуникации заменят на улице Деметре Тавдадебули. 

Сообщается, что коммунальные работники будут работать в круглосуточном режиме для скорейшего налаживания водоснабжения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фанаты сборной Грузии увидят матчи против Украины и Чехии в центре Тбилиси

Фанаты сборной Грузии увидят матчи против Украины и Чехии в центре Тбилиси

В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

В Грузии активно строят новые отели

В Грузии активно строят новые отели

Еще одна оппозиционная партия начинает акции протеста в Грузии

Еще одна оппозиционная партия начинает акции протеста в Грузии

Сильный ветер изменил работу аэропорта в Тбилиси

Сильный ветер изменил работу аэропорта в Тбилиси

Протесты против выборов продолжаются в Тбилиси

Протесты против выборов продолжаются в Тбилиси

Грузинская оппозиция озвучила свой план

Грузинская оппозиция озвучила свой план

Протесты оппозиции снова проходят в Тбилиси

Протесты оппозиции снова проходят в Тбилиси

Государство изъяло у грузинских лихачей $54 млн

Государство изъяло у грузинских лихачей $54 млн

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы