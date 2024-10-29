Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на сутки

В Тбилиси пройдут работы по замене системы водоснабжения. В некоторых частях города отключат воду на сутки.

В Тбилиси планируются работы по замене трубопровода. Городские власти предупредили, что в некоторых районах грузинской столицы будет ограничена подача воды с 01:00 8 ноября до 01:00 9 ноября, поведали в компании Georgian Water and Power, которая занимается водоснабжением Тбилиси.

Специалисты обновят 24-метровый участок трубопровода на проспекте Царя Парнаваза. Также изношенные коммуникации заменят на улице Деметре Тавдадебули.

Сообщается, что коммунальные работники будут работать в круглосуточном режиме для скорейшего налаживания водоснабжения.