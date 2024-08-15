Вестник Кавказа

Авария оставила без газа 10 тыс жителей Тбилиси

Авария оставила без газа 10 тыс жителей Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварийного отключения в столице Грузии пропал газ у 10 тыс человек. Подача газа будет возобновлена завтра.

В Тбилиси из-за аварии пропал газ у 10 тыс абонентов. Об этом сказано в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения.

В компании отметили, что подача газа будет начата в среду с 09:00 и завершится к 22:00.

"Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми"

– Tbilisi Energy

Жителям, оставшимся без газоснабжения, принесли извинения за предоставленные неудобства.

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