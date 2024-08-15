Авария оставила без газа 10 тыс жителей Тбилиси

В результате аварийного отключения в столице Грузии пропал газ у 10 тыс человек. Подача газа будет возобновлена завтра.
В Тбилиси из-за аварии пропал газ у 10 тыс абонентов. Об этом сказано в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
В компании отметили, что подача газа будет начата в среду с 09:00 и завершится к 22:00.
"Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми"
– Tbilisi Energy
Жителям, оставшимся без газоснабжения, принесли извинения за предоставленные неудобства.