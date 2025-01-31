Газа завтра не будет в Карабулаке

Газоснабжение прекратится завтра на некоторое время в городе Карабулак в Ингушетии. В это время специалисты будут проводить необходимые ремонтные работы.

Подача газа прекратится завтра на некоторое время в Карабулаке, о плановом отключении предупредили в МЧС Ингушетии.

В спасательном ведомстве сослались на информацию от "Газпром газораспределение Назрань".

В министерстве отметили, что газораспределительные сети завтра подвергнутся ремонту. Газа не будет с десяти часов утра и до двух часов дня.

"Доведите данную информацию до знакомых и соседей"

– МЧС