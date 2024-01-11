Объявлен тендер на ремонт мостов между домами в Тбилиси

Тбилиси славится мостами, которые соединяют советские панельные дома. Мэрия города в третий раз объявила тендер, чтобы наконец-то отремонтировать памятники модернизма.

Ни у кого нет желания привести в порядок знаменитые мосты через дома в Тбилиси. Мэрия города уже не первый зашла в тупик с поиском компании, которая отремонтировала бы переходы между советскими многоэтажками в районе Сабуртало – жилого комплекса "Шатили".

Администрация грузинской столицы уже 3 раз объявила тендер, чтобы сохранить памятник советского модернизма.

Впервые сумма тендера ровнялась 320,8 тыс лари (около 10,7 млн рублей)

Потом – 480,4 тыс лари (около 16 млн рублей)

Сейчас городские власти подняли сумму до 650,2 лари (21,7 млн рублей)

Заявки будут принимать с 28 августа по 2 сентября.

Что нужно сделать компании?

Компания должна отремонтировать лестницы, некоторые из них полностью заменить. Также необходимо обновить железный каркас мостовых. Переходы должны стать инклюзивными, то есть комфортными для людей с инвалидностью.

Жилой комплекс "Шатили" в Тбилиси соорудили в 1970-х годах прошлого века два выдающихся грузинских архитектора Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили. Мосты связывают улицу Нуцубидзе и микрорайон Плато Нуцубидзе. Их строительство значительно сократило и упростило путь многим жителям столицы.