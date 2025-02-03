В части Тбилиси отсутствует отопление третьи сутки

Третьи сутки около 57 тыс жители двух районов Тбилиси – Ваке и Сабуртало, находятся без отопления. Ликвидация последствий аварии на газопроводе заняла больше времени, чем ожидалось.

Около 57 тыс жителей двух районов Тбилиси не имеют газа уже третьи сутки. В энергокомпании Tbilisi Energy пообещали, что процесс подачи газа в Ваке завершится к 15:00, а в Сабуртало – к 22:00.

Подачу газа начали возвращать поэтапно с 10 февраля, ночью работы пришлось приостановить из-за правил безопасности. На данный момент отопление вернулось жителям столичных районов Дидубе и Дигоми.

Ранее в компании Tbilisi Energy заверяли, что справиться с аварией на центральном газопроводе будет возможно к вечеру 10 февраля, но правила безопасности сильно замедлили процесс подключения абонентов к газу.

Точная причина аварии еще неизвестна. Предполагается, что газопровод диаметром 500 мм получил повреждения из-за действий третьих лиц.