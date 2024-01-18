Вестник Кавказа

Газоснабжение в пригороде Махачкалы ограничено после взрыва на АЗС

Газоснабжение в пригороде Махачкалы ограничено после взрыва на АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане на некоторое время приостановили подачу газа в пригороде республиканской столицы. Такое решение было принято в целях безопасности после произошедшего сегодня на АЗС взрыва.

Под Махачкалой частично приостановлена подача газа после взрыва на АЗС. Об этом сказано в заявлении Минэнерго Дагестана.

"По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в поселке частично ограничена"

– пресс-служба ведомства

Движение на трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва осуществляется штатно.

Напомним, в пятницу вечером на заправке в пригороде Махачкалы раздался взрыв. Согласно последним данным, погибло 7 человек. Ранения получили еще около 15 граждан.

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