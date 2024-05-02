Тоннель между востоком и западом Грузии будет работать в особом режиме

Движение будет перекрыто из-за плановых работ. В ближайшие несколько дней водителей просят воспользоваться объездной дорогой.

В ближайшие несколько дней Горийский тоннель в Грузии будет работать в особом режиме. Об этом сказано в заявлении автомобильного департамента дорог Минрегионов страны.

Ограничения в работе тоннеля, который соединяет Восточную и Западную Грузии, обусловлены плановыми профилактическими работами.

В департаменте отметили, что в ближайший вторник, 21 мая, тоннель в направлении Сенаки-Тбилиси будет недоступен для всех видов транспортных средств с 01:00 до 07:00. В обратном направлении и в этот же временной промежуток тоннель будет закрыт 23 и 24 мая.

Автолюбителей просят временно пользоваться альтернативными маршрутами.