Гроза устроила утечку газа в Ереване

Непогода, бушевавшая в среду вечером в Ереване, стала причиной нескольких аварий. Сильный ветер во время грозы вызвал утечку газа и уронил дерево на провода.

Ряд ЧП произошел накануне в столице Армении Ереване из-за грозы, детали представили в армянской Спасательной службе.

В ведомстве отметили, что ветер снес крышу дома в микрорайоне Норагавит. Часть железной кровли упала на трубу газопровода.

Сигнал о происшествии был получен в 22:19 (21:19 мск). Спасатели сразу же отправились на место событий. Там они установили, что от удара труба лопнула, и началась утечка газа.

Специалисты оттащили железный лист, площадь которого составила 50 кв м. Газовщики устранили утечку.

© Фото: Спасательная служба Армении

В том же районе ветер сломал дерево, оно повалилось на провода ЛЭП. Сообщение об этом было получено в 22:28 (21:28 мск). Спасатели распилили дерево и освободили провода.

Ранее сообщалось, что во время ливня потоки воды затопили станцию метро Шенгавит.