Гроза устроила утечку газа в Ереване

Ряд ЧП произошел накануне в столице Армении Ереване из-за грозы, детали представили в армянской Спасательной службе.
В ведомстве отметили, что ветер снес крышу дома в микрорайоне Норагавит. Часть железной кровли упала на трубу газопровода.
Сигнал о происшествии был получен в 22:19 (21:19 мск). Спасатели сразу же отправились на место событий. Там они установили, что от удара труба лопнула, и началась утечка газа.
Специалисты оттащили железный лист, площадь которого составила 50 кв м. Газовщики устранили утечку.
В том же районе ветер сломал дерево, оно повалилось на провода ЛЭП. Сообщение об этом было получено в 22:28 (21:28 мск). Спасатели распилили дерево и освободили провода.
Ранее сообщалось, что во время ливня потоки воды затопили станцию метро Шенгавит.