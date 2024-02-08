Жителям горных районов Дагестана вернули свет

Специалисты вернули свет десяткам тысяч жителей горных районов Дагестана. Аварийное отключение электричества произошло около 8 часов назад.
В Дагестане восстановили электроснабжение горных районов, прерванное из-за технологических нарушений. Об этом рассказали в компании "Дагэнерго".
"Энергетики к 15:55 восстановили подачу электроэнергии потребителям, проживающим в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах, а также Бежтинском участке Дагестана"
– пресс-служба
В восстановительных работах принимали участие 7 человек и 2 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах частично пропал свет. Без электричества остались примерно 70 тыс граждан.