Вестник Кавказа

Жителям горных районов Дагестана вернули свет

Жителям горных районов Дагестана вернули свет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты вернули свет десяткам тысяч жителей горных районов Дагестана. Аварийное отключение электричества произошло около 8 часов назад.

В Дагестане восстановили электроснабжение горных районов, прерванное из-за технологических нарушений. Об этом рассказали в компании "Дагэнерго".

"Энергетики к 15:55 восстановили подачу электроэнергии потребителям, проживающим в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах, а также Бежтинском участке Дагестана"

– пресс-служба

В восстановительных работах принимали участие 7 человек и 2 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах частично пропал свет. Без электричества остались примерно 70 тыс граждан.

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