Жену брата спикера армянского парламента могут арестовать – источник

Коррупционный скандал, произошедший в Минэкономики Армении, начинает выходить на высокий уровень. В рамках расследования может быть задержана родственница председателя парламента и соратника Никола Пашиняна – Алена Симоняна.

Спикер парламента Армении может быть косвенно замешан в уголовное дело о масштабном коррупционном преступлении в Армении, сообщает источник.

Речь идет о том, что жена брата Алена Симоняна – Ани Геворкян – может быть взята под стражу в рамках этого дела, пишет Sputnik Армения.

Ранее по нему уже были задержаны две чиновницы – экс-замминистра и глава департамента.

По информации источника, обвинение ходатайствует об аресте семи подозреваемых.

Отметим, что Следком Армении накануне заявил об обысках в Минэкономики и задержании семи человек, которые подозреваются в сговоре и злоупотреблении полномочиями.

Пока известно о двух преступных эпизодах.

В одном случае подозреваемые "помогли", причем небезвозмездно, выиграть тендер компании, завысившей цену работ втрое.

В другом – за вознаграждение чиновник обеспечил знакомому фермеру получение компенсации по госпрограмме, хотя у производителя не было необходимых документов.