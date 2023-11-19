Коррупция в Армении: обыски прошли в Минэкономики, есть задержанные

Громкое коррупционное преступление расследуют правоохранители Армении. Выявлено два преступных эпизода, несколько подозреваемых уже задержаны.

Обыски в Минэкономики Армении вылились в задержание семи человек, рассказали в Следкоме страны.

По версии следствия, сотрудники ведомства вступили в сговор и как минимум дважды злоупотребили должностными полномочиями.

В рамках одного из эпизодов при объявлении тендера на создание банка общественных инвестпрограмм чиновники договорились с главой одной из компаний-участниц. В обмен на вознаграждение они обеспечили искусственные помехи для ее конкурента, и победила первая фирма. Однако ее заявка была почти на $100 тыс дороже, чем у той, что в итоге оказалась не допущена к конкурсу. По этому факту задержаны шестеро подозреваемых.

По другому дело чиновник министерства помог своему знакомому бизнесмену и его друзьям получить денежную компенсацию по программе поддержки интенсивных садов, хотя не имели на нее права: их документы не соответствовали требованиям.

Фермеры получили от Минэкономики $595 тыс и забрали их себе. Оказавший им помощь чиновник также задержан.

Напомним, в середине января Госдеп США анонсировал визит в Армению (а также Грузию) Ричарда Нефью, который должен был проверить, как Ереван и Тбилиси борются с коррупцией.