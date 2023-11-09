Детей будут учить борьбе с коррупцией в Грузии

Вопросы борьбы с коррупцией включат в школьное и университетское образование в Грузии. По мнению властей, это позволит в перспективе сделать страну свободной от коррупции.

Школьники и студенты будут получать знания и навыки по борьбе с коррупцией – соответствующие блоки войдут в образовательные программы, рассказал министр образования страны.

По словам Георгия Амилахвари, поставлена цель – передать юному поколению информацию о принципах и юридических моментах в борьбе с коррупцией.

"В результате интеграции вопросов борьбы с коррупцией в образование у нас будет более подготовленное молодое поколение, которое создает прочную основу для построения безопасной, демократической и свободной от коррупции страны"

– глава Минобразования

Статистика коррупционных преступлений в Грузии

Доля коррупционных преступлений в стране составляет 0,1% от общего количества правонарушений. В прошлом году уголовную ответственность за преступления, связанные с коррупцией, понесли 170 человек в рамках более чем 61 дела.