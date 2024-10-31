Вестник Кавказа

Бывшего замглавы Минобрнауки подозревают в коррупции в Дагестане

Бывшего замглавы Минобрнауки подозревают в коррупции в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-заместителя главы регионального Минобрнауки подозревают в коррупции в Дагестане. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте.

В Дагестане задержали бывшего заместителя главы Минобрнауки республики. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном 8 ноября на сайте Следственного комитета РФ.

Мужчину подозревают в получении крупной взятки.

"По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству"

– пресс-служба СКР

Там отметили, что всего было оформлено 15 госконтрактов на сумму, превышающую 160 млн рублей.

Экс-замглавы ведомства задержан. Ему грозит арест.

 

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